… cara a cara

_ A potenciar la Policía. Los delincuentes que asaltaron un carro blindado de la empresa Brinks y se llevaron $us 1,3 millones usaron francotiradores con armamento militar y drones para atacar a los policías que los cercaron ayer en una estancia por la comunidad Santa Ana de Velasco. Como saldo del enfrentamiento, por lo menos varios efectivos policiales resultaron heridos: un capitán, un subteniente, un sargento y un cabo, entre ellos. Pese a las diferencias de armamento y tecnología, los agentes detuvieron al cabecilla de la banda, llamado 'El Surubí, y a algunos de sus cómplices. Se reforzó el cerco policial con fin de capturar a todos los antisociales para esclarecer el atraco y por qué no se cumplieron los protocolos de seguridad para el envío de tanto dinero. El hecho ha dejado claro que urge potenciar a las fuerzas del orden con tecnología y armas, a fin de garantizar un trabajo efectivo contra la delincuencia. Ya no es posible que los propios policías sigan comprándose sus armas.

_ Gobierno respalda a Maduro. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, a nombre del Gobierno, ha dicho que en Venezuela no hubo golpe, sino actos constitucionales que se respetan dentro del marco de la soberanía de los Estados. No piensan ni opinan lo mismo los opositores, que se suman a la condena internacional porque la justicia usurpe el poder al Legislativo.

_ Periodista testigo. El comunicador John Arandia ha sido citado a declarar en el juicio por terrorismo. Confirmó que asistirá al llamado judicial, pero no revelará sus fuentes.