Eva Liz no descarta seguir los pasos de su padre

Eva Liz Morales, hija del presidente Evo Morales, encabezó este sábado un plantón frente a la Embajada de México en La Paz para reclamar que se haga justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos hace un año en el municipio mexicano de Iguala.



Morales negó que este acto lo esté realizando por buscar algún tipo de protagonismo mediático y aclaró que esto no significa su inicio en la política, como se especuló desde que convocó a esta movilización.



"No lo hago por cobertura ni porque me estoy iniciando políticamente. Este acto es porque me da rabia, me da coraje que no se haga justicia, pero no es por política", dijo.



Sin embargo, al ser consultada sobre la posibilidad de seguir los pasos de su padre, la joven respondió: "no sé, veremos qué pasa".



Marcha pacífica



Eva Liz Morales llegó hasta la sede diplomática mexicana, situada en la residencial zona sur paceña, junto a un centenar de personas, incluidos la exministra de Salud del Gobierno de Morales Nila Heredia y varios jóvenes del ala juvenil del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), constató Efe.



"Hacemos un plantón para pedir justicia para los 43 compañeros", señaló la hija del mandatario boliviano y resaltó el carácter pacífico de la movilización.



Los manifestantes en Bolivia, que portaban pancartas con mensajes

como "Hoy se cumple un año sin respuestas" y "Ni perdón ni olvido",

corearon uno por uno los nombres de los 43 desaparecidos y pidieron

justicia para ellos.



Eva Liz Morales, de 21 años, indicó que la iniciativa fue

promovida por un grupo de profesionales de la carrera de trabajo

social y normalistas bolivianos que "han decidido no olvidar esta

fecha importante".



Un caso sin resolver



Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.



Según la versión de la fiscalía mexicana, rechazada por los

familiares, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos

de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos,

quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del

municipio vecino de Cocula.



Dicha versión fue cuestionada a principios de septiembre por el

por el grupo de expertos independientes designados por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes tras seis meses

de investigaciones concluyeron que no hay evidencias para asegurar

que los jóvenes fueron quemados en ese basurero.