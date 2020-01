Miles de islámicos arman su ‘cumbre’ por la paz mundial

Cuando las garras del Estado Islámico todavía se sienten en territorio europeo y el miedo lleva a los gobiernos a endurecer las políticas contra el terrorismo, una corriente reformista musulmana se abre paso para demostrar al mundo que los islámicos no son terroristas y que es posible una vía pacífica entre los seguidores del Corán, más allá de las minorías fundamentalistas.



El escenario hizo recuerdo a muchos al encuentro hippie de Woodstock que, en agosto de 1969, congregó a casi medio millón de jóvenes por el rock y la paz en un mundo marcado por la guerra.

Más de 30.000 islámicos de la comunidad Ahmadía se congregaron este fin de semana en los campos de Alton, a 80 kilómetros al sur de Londres y, entre carpas, velos y túnicas de diversas procedencias, levantaron el mensaje de “paz para todos, odio para nadie”.



Llegan de diversos países

Seguidores del profeta Mahoma llegados de Oriente Medio, la Unión Europea, África, Asia y América Latina se reunieron entorno al Jalifa V Mirza Masroor Ahmad, una especie de papa islámico que –a riesgo de su propia vida– ha levantado la voz contra las organizaciones terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico.



Bajo un sol primaveral, los ahmadíes se congregan bajo inmensas carpas de lona, donde se realizan las principales oraciones, las conferencias y las comidas masivas de creyentes y no creyentes.

Para romper el muro de prejuicios que todavía se levanta en los países occidentales, la comunidad Ahmadía no ha reparado en gastos para invitar a parlamentarios, ministros de toda índole, dirigentes políticos y sociales, periodistas y expertos internacionales.



El mismísimo rey de Ghana, Cefas Bansah, que gobierna su país desde Ludwigshafen (Alemania) vía Skype, está entre los “invitados especiales” para escuchar al Jalifa pacifista de Masroor Ahmad.



La polémica agenda



Los aspectos más controversiales del islamismo también están presentes, como era de esperar. Especialmente, la estricta separación entre hombres y mujeres, el apego casi ciego a la palabra dictada por Alá a Mahoma en el Corán y la verticalidad en la mayoría de las decisiones son parte intrínseca de los ahmadíes.



El encuentro se realiza bajo estrictas medidas de seguridad por temor a atentados de sectores extremistas que combaten a los ahmadíes

Aproximadamente 19 millones de islámicos viven en la Unión Europea, un 3,8% de la población.



El país con más musulmanes es Alemania, con 4,8 millones de personas de esta religión (5,9%), aunque en proporción los islámicos en Francia, 4,7 millones son el 7,1% de la población