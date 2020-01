Policía controla motín en la cárcel de Miraflores?

Las internas del penal de Miraflores en la ciudad de La Paz se amotinaron la noche de este lunes exigiendo que Gabriela Zapata sea trasladada de este recinto. La tía de la expareja del presidente Evo Morales aseguró que temen por la vida de su sobrina.



"Están quemando cosas y tenemos miedo de que le hagan cualquier cosa y hagan parecer que fue un accidente. Hablé con un policía y me aseguró que ella está resguardada", dijo Pilar Guzmán, tía de Zapata, que se encuentra en puertas del penal.



Sin embargo, el director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, aseguró a EL DEBER que no existe ningún tipo de protesta y prefirió no hacer ninguna declaración al respecto. "Se hablará del tema por la mañana, pero no hay ningún motín", señaló.



El ministro de Gobierno aseguró a la red PAT que solo "unas 15 personas" realizaron la protesta y que tras la intervención de la Policía, que incluso uso agentes químicos, la "situación está bajo control".



El comandante general de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez aseguró que "la seguridad del recinto penitenciario está totalmente garantizada, no solo para la señora (Gabriela) Zapata". Y que se reforzará con más efectivos el penal.



Un periodista de EL DEBER constató que sí hay una protesta y grabó un video en el que se escucha a las internas denunciando que las están gasificando por hacer el reclamo.



Las internas del penal están incómodas con la presencia de Zapata, aseguran que incluso ella les quiso pagar para que la agredieran y de esta forma justificar su salida de la cárcel.



El Ministerio de Gobierno ha garantizado la seguridad de la exgerenta de CAMC, y asegura que será protegida. Ella estuvo recluida unas semanas en la cárcel de Obrajes, donde también tuvo roces con las presas.

,

VIDEO. "Que se vaya la Zapata", gritaban las internas que se amotinaron en el penal de Miraflores pic.twitter.com/Ym97UU9J1a— EL DEBER (@diarioeldeber) 5 de abril de 2016 n