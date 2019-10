Costas y asambleístas aumentaron sus salarios

El asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, denunció que en una maratónica sesión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), realizada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, se aprobó un incremento salarial del 8,5% para el gobernador Rubén Costas, asambleístas y secretarios de la Gobernación cruceña.



Con el aumento, el sueldo del gobernador Rubén Costas asciende a 19.500 bolivianos y de los asambleístas a 19.000. El salario “de un asambleísta es de 17.000 actualmente. Con el incremento llegaría a 19.000. El sueldo del gobernador Costas llega a 19.500 con el incremento”, reveló el asambleísta Muñoz en una entrevista en Unitel.



El asambleísta dijo que se justificaría el incremento si el pueblo vería productividad en el legislativo regional para aprobar leyes que beneficien al departamento. “Pero no por trasnocharse para simplemente aumentar cargos en la Gobernación e incrementar sueldos”, criticó.



Sesión maratónica



La sesión fue convocada para el viernes, a las 15:00, pero comenzó recién, a las 19:00. La reunión terminó en la madrugada del sábado, a las 4:00. Se aprobaron dos leyes departamentales, la creación de más secretarías y el incremento salarial.



Muñoz calculó que el incremento en los salarios significará, en cinco años, un gasto de 50 millones de bolivianos para las arcas de la Gobernación.



Decreto 2347



El secretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, justificó la determinación con el incremento salarial del 1 de mayo (DS 2346), aprobado por el Gobierno, que establece el 8,5% para los servidores públicos.



Según el asambleísta Muñoz, el incremento salarial no es obligatorio para las Gobernaciones. "Las Gobernaciones, de acuerdo a sus sostenibilidad financiera, pueden incrementar salarios y no es obligatorio como para el sector privado”, indicó.