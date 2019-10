Alenir Echeverría le canta al corazón boliviano

"Bolivia en mi corazón", así se llama el reciente clip para la canción de Pepe Murillo interpretada por la cantante Alenir Echeverría. La voz cruceña provecha las fiestas patrias del 6 de Agosto para presentar el álbum "Bolivia en mi corazón", que contiene nueve canciones, ocho de ellas inéditas, dedicadas a cada departamento del país.



La versión original de "Bolivia en mi corazón" fue grabada originalmente por Murillo 40 años atrás.



En un contacto con EL DEBER, Alenir dijo que el nuevo disco trae ritmos de cueca, caporales, huayños, chuntunqui. Resaltó que la idea de hacer un disco con canciones de otros ritmos es para que sea reconocida a escala nacional por su diversidad y no solo como una cantante del folclore oriental.



“Quiero demostrarle a la gente que tengo la capacidad de cantar toda clase de música, ha sido una experiencia maravillosa, me he sentido muy cómoda con la grabación de este material que me ha llevado casi dos años culminarlo”, dijo Echeverría.



Bolivia en mi corazón es el segundo video



El álbum "Bolivia en mi corazón" ya cuenta con dos videos, el primero es "Volví a Bolivia", material audiovisual que fue presentado en marzo pasado. “Volví a Bolivia es una canción dedicada a Bolivia pero en ritmo del carnaval y ahora lanzamos Bolivia en mi corazón, Dios mediante presentaremos nuevos videos”, añadió.



El disco cuesta 50 bolivianos



El disco "Bolivia en mi corazón" está a la venta en Discos Méndez, su precio es 50 bolivianos. En cuanto a los videos se los pueden ver desde su canal en YouTube.