Javier Mendívil: “El transporte público es caótico”

Le quita el sueño el tema del transporte público y que la comuna en su afán de mejorar la circulación del segundo anillo no despeja las calles por donde desviará los vehículos.



_ ¿Cómo le gustaría ver a Santa Cruz de la Sierra?

Ordenada, controlada tal como la planificó el Plan Techint; la ciudad tiene avenidas anchas, pero no son adecuados los criterios de vialidad, por eso se ven los embotellamientos.



_ ¿Cómo califica el transporte público?

Es caótico, no hemos dado transporte público a la ciudad, más bien le hemos entregado la ciudad a los transportistas. El construir un tranvía sin preguntar las necesidades no solucionará nada, y no se ha pensado en la bicicleta