Evo dice que no toma Coca Cola desde hace 5 años

El presidente Evo Morales aseguró este jueves que no consume

ni un solo vaso de Coca Cola desde hace cinco años porque hace mucho daño al organismo, a tiempo de anunciar que el país proyecta la exportación de stevia, un endulzante natural que se cosecha en tierras bajas.



"Saben hermanos y hermanas, la gente que tiene mucha plata, ya no consume azúcar, porque hace daño, Coca Cola ni se imaginan, no puedo entender que todavía consuman Coca Cola, deberían hacer algo, he entendido perfectamente (que hace daño) y desde hace cinco años ni un vaso de Coca Cola" ya consumo, dijo Morales, en un acto público en Chimoré.



Luego la autoridad afirmó que ahora evita el consumo de gaseosas de otras marcas y sólo en un par de ocasiones lo hizo en este último periodo, pero porque no quedaba otra alternativa que beber dicho producto.



"Creo que dos veces (no más tomé en todo este tiempo) y eso porque ya no había otro refresco, ni agua, sólo había gaseosa e incluso he tomado por acompañar a los compañeros", señaló.



Sin embargo, Morales no es la primera vez que se refiere a Coca Cola. En 2010, el Jefe de Estado generó una gran polémica porque en aquella ocasión aseguró que la Coca Cola sirve para destapar inodoros.



?Después en 2012, el canciller David Choquehuanca incluso anunció el fin de Coca Cola y el comienzo del mocochinchi.