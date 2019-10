Afirman que a Chile no le conviene pelear con Perú

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el político chileno José Miguel Insulza, llamó a no escalar el conflicto con Perú, que creó un nuevo distrito en la frontera con Chile, y criticó las propuestas que surgieron desde algunos sectores.



“Hemos respondido con firmeza o con serena firmeza como dijo Jorge Burgos (ministro del Interior), pero tampoco se trata de seguir escalando el conflicto, a nosotros no nos conviene seguir escalando el conflicto”, señaló en entrevista con radio AND.



El exministro aseguró que no es posible “construir un muro como dicen algunos ahí en la zona, vamos a retirar a nuestros embajadores", increpó sobre algunas drásticas posiciones de sectores políticos de su país.



"Se ha protestado por el asunto, el tono ha bajado, en la prensa peruana el tema no sale, no hay nuevas medidas, para qué nosotros lo seguimos agitando, si la semana pasada los únicos que hablaban del triángulo eran los medios chilenos", añadió.



Durante la pasada jornada, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que "es un acto inamistoso, inoportuno e imprudente. Y Perú ya lo sabe", además de reconocer que con Bolivia también se vive "un momento complejo".