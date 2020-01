La píldora anticonceptiva para hombres está cerca

La fertilidad es una cuestión de dos y prevenir el embarazo también lo es. Por ello, un grupo de expertos está con la mira puesta en desarrollar una píldora anticonceptiva para hombres y ya lograron eliminar 54 genes (de cerca de mil) que no estar directamente relacionados a la reproducción.



Según una investigación publicada en en el portal de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), un equipo de investigadores de Estados Unidos descubrió que 54 de los genes presentes en el testículo del ratón, que también se expresan en los seres humanos, no son necesarios para la fertilidad masculina.



Saber qué genes son necesarios para la fertilidad masculina es el primer paso para entender mejor los cambios genéticos que conducen a la infertilidad masculina y así diseñar estrategias para superarlos, explica el diario español ABC. Una vez que se conozca los genes que afectan la fertilidad, se podrá diseñar anticonceptivos orales para hombres.