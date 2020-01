Autonomía plena en Charagua

E n un hito para el Estado Plurinacional de Bolivia, 46 autoridades indígenas asumieron sus cargos en el Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae. Se trata de un avance significativo en la aspiración de los pueblos indígenas de recuperar control sobre sus territorios ancestrales y constituir allí sus propias formas de gobierno. Se cierra así un largo ciclo histórico desde que hace siete años la Constitución Política del Estado (CPE) abrió la puerta a las autonomías indígenas, una demanda que apunta a reconocer la identidad y los derechos de los pueblos originarios largamente discriminados.

Sin embargo, el proceso autonómico tiene todavía un largo camino por recorrer antes de cumplir con la promesa de mejorar las condiciones de vida de los indígenas. La elección democrática de autoridades es un paso fundamental en este sentido, pero no es suficiente para establecer las bases del desarrollo de dichos territorios. Dichas entidades deberán dar muestras reales de organización y transparencia en la administración de los recursos a fin de establecer políticas sociales, económicas y culturales concretas a favor de la convivencia y el crecimiento de sus poblaciones. Hoy, el gobierno guaraní de Charagua cuenta con 23 competencias y estructuras gubernamentales concretas, por lo que se debe trabajar para que la autonomía sea una realidad.

No hay que olvidar que en estos territorios no solo habita el pueblo indígena guaraní, sino poblaciones multiculturales cuyos derechos también deben ser garantizados bajo el amparo de la CPE. Esto quiere decir que la autonomía como régimen de organización del Estado no puede ser considerada un fin en sí mismo, sino un medio para que todos los bolivianos puedan vivir en armonía, paz y desarrollo. Viendo la experiencia de las autonomías departamentales, el régimen autonómico tiene varias cuentas pendientes a fin de romper con el histórico centralismo en las decisiones y la distribución de recursos. La falta de un pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad de las entidades autonómicas en todo el país es parte de los puntos pendientes que tiene el Gobierno del presidente Evo Morales respecto de las autonomías departamentales, municipales e indígenas.

¿Cuál es la salida? Pasar de las formas a los contenidos. Fortalecer las autonomías con más recursos, más transparencia y más participación es parte de este proceso ineludible para hablar realmente de un Estado Plurinacional donde estén reconocidas todas sus naciones constitutivas