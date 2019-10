Emergencia, el Parque Urbano necesita ayuda

Vecinos del Parque Urbano enviaron a EL DEBER sus quejas porque, pese a las recientes refacciones, el espacio de 20 hectáreas de superficie está descuidado. “Es una verdadera pena verlo así, que está tan sucio y muy descuidado”, dijo Rosario, una vecina que pasa por el parque a diario con su nieta.



Desde muy tempranas horas de la mañana el Parque recibe a todo tipo de amantes del aire libre. Parejas trotando, amigos jugando al fútbol, familias dando un paseo, actores ensayando sus obras, estudiantes y personas de la tercera edad realizan sus actividades recreativas. Es decir, es un espacio pluricultural de múltiples usos.



Sin embargo este lunes se pudo constatar que, debido a las recientes lluvias, el Parque se asemeja más a un parque acuático descuidado y de muy mal olor. "Proliferan mosquitos y es un atentado contra la humanidad en esta temporada de lluvia”, declaró Víctor Hugo cuando tomaba un paseo matutino junto a su señora.



De mucha importancia ecológica, es el mayor pulmón con el que cuenta el centro de nuestra ciudad.



“Mirá, ¿por qué hay tantos vasos tirados?, ¿será que no ponen basureros tía?”, increpó un menor a su familiar con quien paseaba por los senderos junto a su pequeña hermana de 8 años. “La gente no está educada, toman un vaso de somó y lo botan donde sea. No solo las autoridades, somos todos” comentó la señora Lucinda Valdivia.



“Ojalá que se preocupen las autoridades correspondientes, es feo que esté así el mantenimiento”, concluyó una señora de la tercera edad que asiste a ese lugar a diario para realizar sus actividades.



El Parque Urbano incluye en sus instalaciones juegos recreativos, canchas polifuncionales, senderos que lo recorren en su interior, amplias zonas verdes, baños públicos y puede llegar a recibir cientos de miles de visitas al año. Pese a ello, se observa que la basura es más abundante que las plantas del lugar, hay abundantes plásticos, papeles, cartones y pañales usados en el piso que crean un ambiente putrefacto.



EL DEBER intentó comunicarse con las autoridades municipales correspondientes, entre ellas, el arquitecto Roberto Añez, secretario de Parques y Jardines de la Alcaldía de Santa Cruz y aún se aguarda una respuesta.



Desde 1996 el Parque Urbano es patrimonio cruceño, en ocasión de la cumbre de presidentes americanos que se sostuvo en la ciudad, y posee un Monumento a la Cumbre de Las Américas de Desarrollo Sostenible.



Recomendaciones:



Para ver las aguas danzantes, visitar el parque de lunes a domingo, de 19:00 a 21 horas.



Tirar la basura en los lugares designados.