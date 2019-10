Putin critica a Europa por no poner frenos a Grecia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se preguntó este viernes, al comentar la crisis griega, por qué la Unión Europea (UE) no reaccionó antes en vista de la situación en ese país.



"Se puede culpar de todo a los griegos, pero si lo hacían mal, ¿dónde estaba la Comisión Europea?", se preguntó Putin al referirse a la crisis económica en la que está sumida Grecia.



"¿Por qué no corrigió la actividad económica de los anteriores Gobiernos de Grecia? ¿Por qué dieron semejantes créditos y permitieron mantener tan baja carga fiscal en algunos sectores de la economía?", dijo Putin en una rueda de prensa en Ufá, al sur de los Urales.



Según Putin, "esto le da pie al Gobierno griego a discutir" (con la Unión Europea). En cualquier caso, el líder del Kremlin se mostró confiado en que la crisis griega "se resuelva de un momento a otro".



"No nos impacta directamente, pero de alguna manera, afecta a toda Europa y también a Rusia. Aunque nosotros no formamos parte de la Unión Europea, tenemos un gran volumen de intercambio comercial con Europa", subrayó.



Por otro lado, el presidente ruso reiteró que Atenas no ha pedido ayuda financiera a Moscú. "Rusia, desde luego, tiene la posibilidad de apoyar a sus socios, pese a las dificultades que experimenta hoy día", pero "Grecia es un país de la Unión Europea", subrayó.