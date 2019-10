Apple da marcha atrás en nuevo servicio tras críticas de Taylor Swift

El vicepresidente de Apple para internet y servicios, Eddy Cue, informó, este lunes al diario "The New York Times", que la firma pagará a los artistas los derechos de autor durante el período de prueba gratuito que había prometido a sus suscriptores al lanzar este producto.



El nuevo sistema comenzará a operar el 30 de junio, como competencia de servicios como Spotify. Apple se había comprometido a que en el período de prueba de tres meses no cobraría nada a los suscriptores y, consecuentemente, tampoco pagaría derechos de autor.



Pero, en una carta pública difundida este domingo, Taylor Swift anunció que no pondría a disposición del nuevo servicio su más reciente álbum, "1989", y criticó la decisión de Apple de ofrecer gratis la música durante el período de prueba.



"No pedimos iPhones gratis. Pero, por favor, no nos pidan que les proporcionemos nuestra música sin ningún tipo de compensación", decía la cantante en su carta púbica a los directivos de Apple.



Una reunión definitoria

Cue, encargado de la plataforma de iTunes y del nuevo servicio de música, dijo que el mismo domingo había hablado con la cantante sobre el tema y que era consciente de sus preocupaciones, por lo que había decidido aplicar cambios en la promoción comercial.



El directivo de Apple dijo que la firma pagará los derechos de autor tanto a las compañías de discos como a sus artistas durante ese período inicial de prueba, que se mantiene. Cue no especificó al diario el monto que ello implicaría para Apple.



También recordó que Apple había previsto pagar por derechos de autor el 71,5 % de sus ingresos por ese servicio, frente al estándar del 70 % que hay en el mercado, y pensaba que con eso compensaría el período gratuito inicial.



En un mensaje por la red de Twitter, Taylor Swift se mostró hoy "aliviada" por el anuncio. "Nos han escuchado", agregó la cantante.



En la carta que difundió el domingo, titulada "Para Apple, con amor", había calificado la decisión de Apple como "chocante, decepcionante y completamente diferente a esta empresa históricamente progresiva".



"Tres meses es un período muy largo para que no se pague y es injusto que se pida a alguien que trabaje para nada", agregaba en esa carta.