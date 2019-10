James Bond se adueña de Roma para su nueva aventura, "Spectre"

James Bond, el espía más famoso del mundo, se ha adueñado de Roma con carreras de alta velocidad a orillas del río Tíber o caídas en paracaídas sobre el puente Sisto durante la grabación de su nueva aventura, "Spectre".



Desde el pasado 19 de febrero la Ciudad Eterna se ha plegado a los deseos del director, Sam Mendes, que ha rodado en el barrio romano de Eur, concretamente en el Museo de la Civilización Romana, transformado en un cementerio para la ocasión y carreras de coches por las calles del centro de la capital.



El actor que encarna a Bond, Daniel Craig, ya ha abandonado la capital italiana, pero su equipo de grabación continúa con el rodaje hasta el próximo 12 de marzo.



El director está siendo muy cuidadoso para mantener en secreto la historia del agente más elegante del mundo y a cada barrio romano que se dirige para grabar se lleva consigo a un gran número de agentes de seguridad para mantener alejados a los más curiosos.



Pero, a pesar de ello, algunos han conseguido hacerse con imágenes que permiten adivinar algunos detalles de la cinta.



Así, por ejemplo, ya se ha visto al espía, vestido con traje y gabardina negra y gafas de sol a juego, que se pasea por un camposanto en el que la estrella italiana Monica Bellucci llora la muerte de un ser querido.



La musa italiana, que será una de las dos nuevas chicas Bond, luce un traje de chaqueta y falda negro, con medias negras y botas altas, mientras que en la cabeza portará un recogido y un tocado también negro.



Pero estas no han sido las únicas escenas de la vigésimo cuarta cinta de 007 que han salido a la luz, pues los romanos y turistas que se encontraban en la capital también han podido disfrutar de carreras de coches en las orillas del Tíber.



El río ha visto cómo varios "Jaguar" grises alcanzaban velocidades de infarto y derrapaban, dejando tras de sí estelas de humo, mientras que en el agua los técnicos de cámara grababan la acción subidos en lanchas motoras.



El espía británico también ha hecho uso de su deportivo Aston Martin, la marca que ya se asocia al nombre de 007, para conducir por las calles que rodean al Coliseo y cerca de las Termas de Caracalla.



Pero se ha encontrado con un problema: el pavimento de la capital.



Los adoquines de las vías del centro de Roma han limitado la velocidad de conducción de Craig, que no ha podido superar los 70 kilómetros por hora y, además, el equipo de postproducción ha confesado que deberá trabajar adicionalmente para reducir el ruido de las rumorosas calles romanas.



Pero además, los agujeros de las calles romanas fueron las causantes de que Craig sufriera un leve percance cuando atravesaba velozmente su coche la calle Corso Vittorio Emanuele II, una de las arterias de la capital.



Según medios italianos, en una de las maniobras de conducción, el coche se desvió por el pavimento y se golpeó levemente la cabeza.



La película contará con una de las escenas más llamativas grabadas en la capital: la que permitirá ver a James Bond tirándose desde helicóptero para aterrizar en paracaídas sobre el puente Sisto, el primero edificado en época moderna que permitió la comunicación directa entre la zona del barrio del Trastevere y el Vaticano con el resto de la ciudad.



Las calles Nomentana o Quattro Fonatane también aparecerán en el filme, que incluirá escenarios de otros países como México, Austria, Reino Unido o Marruecos.



Los productores de Bond han elegido "Spectre" porque fue el nombre que recibió el sindicato del crimen internacional dirigido por el supervillano Blofeld que aparece por primera vez en la novela escrita por Ian Fleming sobre James Bond, "Operación Trueno".



Junto con Craig y Belluci, también protagonizarán "Spectre" Lea Seydoux, como segunda chica Bond, y Christoph Waltz en el papel de villano.



El reparto se completará con Andrew Scott, que interpretará a un villano llamado Denbigh; Ralph Fiennes, en el papel de "M", el jefe de Bond; Dave Bautista, como "Mr Him"; o Naomie Harris, la joven "Moneypenny".



El estreno del filme, cuyo rodaje comenzó el pasado 8 de diciembre, está previsto para otoño de 2015.



Esta es la cuarta ocasión en la que Craig interpreta al agente 007, después de haber protagonizado "Casino Royale" (2006) "Quantum of Solace" (2008) y "Skyfall" (2012), esta última también bajo las órdenes de Mendes.