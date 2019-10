Notifican a Amalia con una orden de la Fiscalía

Policías notificaron con una orden fiscal al programa "Cabildeo con Amalia Pando", que se difunde en la radio "Líder" de la Gobernación de La Paz. Policías entregaron el documento cuando se difundía el espacio en esta jornada, aunque sin que la periodista esté frente a micrófonos.



"He, por favor, voy a pedir a los policías que pasen y me notifiquen acá en vivo. Tenemos aquí personas de la Policía Nacional que están llegando a los estudios de radio Líder, dicen que con una notificación", relató Roxana Lizárraga, quien conduce el programa todos los viernes.



En medio del relato, que sufrió algunos cortes, la comunicadora detalló que la comitiva buscaba a Pando para requerir videos o audios sobre la quema de la Alcaldía de El Alto, el pasado 17 de febrero a manos de padres de familia y donde murieron seis personas.



El pedido es formulado por el fiscal Rudy Terrazas y no fue entregado porque debe recibirlo Pando. "No puedo salir afuera, les pido que pasen a estudio. Se trata de una citación o no sé que es lo que traen, vamos a revisar al aire el documento y conocer que es lo que traen los periodistas a la radio Líder", agregó Lizárraga.



"Charito", una de las colaboradoras del programa, contó que "se trata de una citación para proporcionar audios y videos de las declaraciones que se hicieron por la quema de la Alcaldía de El Alto. Refieren que es por ese caso específicamente".



El pasado febrero una marcha de padres de familia terminó con la toma y quema de la Alcaldía, hecho que deparó seis personas fallecidas y que aún es investigado. Braulio Rocha, diregente gremial, es uno de los ciudadanos que está detenido preventivamente por el hecho.