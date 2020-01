"Matilda" perjudicó a la actriz que la interpretó

La mayoría de personas ha visto al menos una vez la película Matilda, esa historia de una niña tierna que desarrolla poderes mentales para controlar los objetos. Sin embargo, detrás de esa mágica historia, las secuelas para la actriz que la interpretó han sido irreversibles.



Se trata de Mara Wilson, quien ahora después de 20 años de la película, resolvió contar a través de un libro su negra historia luego de su gran éxito, “¿Dónde estoy ahora?”.



Una primera decepción de lo que ella creía su gran mundo, Hollywood, fue que siempre la encasillaban en papeles que tuvieran que ver con niñas tiernas. Sin embargo, ella creyó que podía ser algo más, pero nadie la podía ver con otros ojos, según BBC Mundo.



Por si fuera poco, cuando fue creciendo algunos directores le pedían que usara un sostén deportivo para que los cambios en su cuerpo, de niña a mujer, no afectaran la edad que debía mostrar en las producciones en las que participaba, siempre como la niña tierna.



Luego cuando fue llegando a la adolescencia su segundo golpe llegó, en las audiciones en las que participaba siempre perdía. Según ella, en su libro, los productores buscan niñas que tengan y muestren belleza al público, y ella solo clasificaba para ser la amiga gorda de la protagonista.,

Además, todos los años ha sido víctima de burlas y comentarios en las diferentes redes sociales, hasta se ha encontrado con fotomontajes de ella desnuda. Sus amigas actrices de la misma generación se han convertido en personalidades en la actualidad, pero ella no debido a los constantes rechazos por Hollywood y otras productoras.



"Supongo que si les muestras una foto mía a 10 extraños probablemente entre cuatro y cinco me encontrarían atractiva. Pero eso no era suficiente para Hollywood, donde una actriz debe ser atractiva para ocho o nueve de diez personas para recién ser considerada como la mejor amiga de la protagonista", dice Mara Wilson en su libro “¿Dónde estoy ahora?.