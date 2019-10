Gironda dio su versión en relación al caso Zapata

El abogado, docente de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y ex asesor del presidente Evo Morales, Eusebio Gironda, decidió dar su versión en relación al caso Zapata. Primero, el 18 de marzo, había señalado a un diario paceño: “No sé nada y además es un asunto en el que no quiero meterme”. Ahora dijo que sí mantuvo una reunión.



La primera declaración de Gironda fue luego de que la ex pareja y madre de un hijo del presidente Morales, Gabriela Zapata, declarara que el jurista había tramitado, junto a otras personas, el certificado de nacimiento del vástago que ella tiene con la primera autoridad de Bolivia.



Doce días después Gironda dio su versión y lo ha hecho a través de una carta enviada a Televisión Universitaria, de La Paz, y publicada en el blog del periodista Andrés Gómez. Ahora, reconoce haber sostenido una breve relación con la mujer que se encuentra presa en la cárcel de San Pedro, acusada de enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.,

“El año 2007 la señora Gabriela Zapata, visitó mi despacho jurídico (…). En medio de sollozos y en presencia del personal de ‘Gironda y Asociados’, expresó: ‘Tuve un hijo con el presidente Evo Morales Ayma’, y conmovida afirmó: ‘Lamentablemente la criatura falleció y me encuentro en una situación muy difícil’. No le pregunté nada más y le dije que esa información se hará conocer a quien corresponda”, se lee en el documento.



"Ante declaraciones infundadas dentro del caso Zapata, dejo establecido que jamás hice trámite alguno para personas involucradas en este asunto, ni trabajé para empresas internacionales", también señala la carta del jurista.

Documento extraído del blog de Andrés Gómez Vela "Rimay Pampa"