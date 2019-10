Oruro concluye cómputo y el 'No' obtiene un 74 %

Con una diferencia de más de 100.000 votos, el "No" arrasó en Oruro con el 74.02 por ciento, frente al "Sí" que apenas logró el 25,98 %, según el informe a la conclusión del cómputo proporcionado por el Tribunal Departamental Electoral (TDE).



Los detalles indican que se contabilizaron 1.444 actas de sufragio, el total registrado en esa región del país. El rechazo al estatuto autonómico logró 168.443 votos a favor y la aceptación obtuvo 59.119 adhesiones.



Oruro se constituye en el tercer departamento que concluye su cómputo en esta jornada, luego de Chuquisaca y Cochabamba, regiones del país en las que también ganó en "No" con el 57,43 % y 61.58 %, respectivamente.



Además, el conteo también concluyó en el municipio de Huanuni, que debatió la aprobación de su carta orgánica. Un 58.29 % la rechazó y un 41.71 % optó por aprobarla. Se computaron 70 actas.



Computo final en Huanuni:

Concluye conteo en Totora Marka



Además, el TDE de Oruro proporcionó los datos finales en el caso del estatuto autónomo originario de Totora Marka, donde el "No" se impuso con el 70.04 % frente al 29.96 % del "Sí". Se contaron 16 actas de sufragio.



Con esos resultados, ese municipio se suma a Charagua, donde ganó el "Sí". En Cocapata también se aprobó la carta orgánica, al igual que en Tacopaya, ambas regiones de Cochabamba, Solo queda pendientes los datos de La Paz y Oruro.



Cómputo final en Totora Marka: