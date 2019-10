6 hábitos relajantes que pueden acabar mal

Relajarse consiste en descansar la mente y el cuerpo de diversas maneras, cada quién encontrará la mejor forma para hacerlo, como lo explica Mikel Delgado Arbe, psicólogo, psicoterapeuta e instructor en Pamplona, España.



Sin embargo hay hábitos nocivos como fumar, beber alcohol o comer en exceso por ansiedad a manera de "calmarse". Por ello, las actividades para aliviar el estrés deben ser saludables y cuidar su cuerpo y mente.



Sin embargo, hay otros ejemplos de controlar estrés que parecen inofensivos pero que pueden afectarte. Toma nota:





1. Darse un baño caliente



Puede que resulte placentero pero al finalizar puedes estar mareado ya que la temperatura corporal corre el riesgo de subir bruscamente, con la aceleración del ritmo cardiaco para contrarrestar la caída de la presión arterial. El cardiólogo Curtis Rimmerman, en un artículo publicado en Cleveland Clinic en 2014, sugiere que la temperatura del agua no pase de los 30 grados.



2. Encender velas



Dos profesores de la Universidad de Carolina del Sur (EEUU), demostraron en 2009 que las velas de parafina perfumadas emiten compuestos volátiles orgánicos que pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas respiratorios. Ellos recomiendan sustituirlas por velas elaboradas con soja o con cera de abejas.



3. Salir a pasear



Nadie pone en duda que una caminata ayuda a controlar el estrés y los nervios pero debes asegurarte de elegir bien el lugar. Así lo asegura la doctora Ángela Alanez, responsable de Interacción Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, sostiene que pasear "por una zona expuesta al ruido constante del tráfico, la bocina de los autos, las sirenas, las voces de la gente y las obras públicas puede acarrear efectos muy nocivos para la salud, como cansancio crónico, agresividad, insomnio, ansiedad, depresión, tendencia al aislamiento”. Por ello se aconseja pasear por un entorno natural que nos permita contactar con la naturaleza”.



4. Dormir mucho el fin de semana



Un estudio publicado por la revista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism afirma que cambiar el horario normal del sueño los fines de semana incrementa probabilidad de sufrir enfermedades del corazón y diabetes. El motivo radica en que se nos desincroniza el reloj interno de horarios de actividad y descanso y esto resulta nocivo el organismo. Lo ideal para descansar sanamente sería que levantarse una o dos horas más tarde de lo habitual y no dormir en los horarios normales de comida.



5. Ver televisión por horas o varias películas



El psicólogo Mikel Delgado Arbe, citado por el periódico El País, dice que puede relajarnos pero que estar frente a la pantalla puede terminar causando más estrés y una profunda sensación de vacío, además de cansar la vista y favorecer el sedentarismo.



6. Mascar chicle calma



Un método sencillo contra los nervios que puede acarrear consecuencias muy molestas. Si masticamos de prisa puede fatigar los músculos de la mandíbula y causarnos dolor. Con el paso del tiempo estos síntomas pueden agravarse y conducir a un trastorno de la articulación mandibular que impide la apertura y el cierre adecuado de las mandíbulas y que resulta muy doloroso, explicó el doctor Douglas Sinn, cirujano oral en UT Southwestern Medical Center en Dallas (EE UU).





Todos los especialistas aconsejaron alternar estos métodos con otros sistemas de relajación, como realizar ejercicio físico, meditar o apretar una pelotita de goma con las manos.