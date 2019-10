Opositor es agredido por vecinos en la urbe alteña

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, sufrió una brutal agresión hoy, cuando se encontraba en el Distrito 13 de la ciudad de El Alto en un acto público. En contacto con EL DEBER, responsabilizó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por el hecho de violencia.



"Fue esta mañana, en la subalcaldía. Son personas a las que les hemos seguido un proceso por bloquear el relleno sanitario. Me han agredido, me han amenazado con matar y son gente del MAS, son gente del MAS", señaló el opositor en contacto telefónico.



Manifestó que fue invitado a la sesión de honor por el aniversario de ese sector y fue sorprendido por un grupo de, al menos, 10 personas que lo rodearon y comenzaron a golpearlo, pese al intento de guardias municipales de protegerlo.



Producto de la agresión, inmediatamente emanó sangre de su cabeza y tuvo que ser evacuado de inmediato del lugar. Acudió al Instituto de Investigación Forense (IDIF) para que le hagan una revisión médica y formular la acusación contra los dirigentes detrás del hecho.



"Yo temo por mi vida. Son una familia que hemos denunciado por el bloqueo al vertedero municipal y hace un mes atrás me pidieron que dejara en nada eso. Tal vez tenían bronca y por eso me han pegado", agregó Quispe.



El proceso contra un grupo de dirigentes vecinales data del inicio de la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, cuando en el Distrito 13 un grupo se opuso al cambio de subalcaldes, ocasionando perjuicio al recojo de la basura. Además Quispe es el principal denunciante en el caso Fondo Indígena.



Video de la agresión al diputado Rafael Quispe:,

La cobarde agresión al Diputado Rafael Quispe FloresPosted by Amilcar Barral on Jueves, 30 de julio de 2015