Brayan dejó su casa a los 9 años para robar a bañistas

Brayan Rodríguez Salvatierra recibió ayer una orden de detención preventiva en la cárcel de Palmasola por decisión del juez Pablo Vargas, pues está acusado de múltiples robos agravados a visitantes, principalmente bañistas, del río Piraí.



El joven, cuya madre dijo que en diciembre cumplirá 18 años, sin mostrar documentos porque nunca tuvo ni certificado de nacimiento, era conocido como ‘el Brayan, terror del río Piraí’ e integraba una banda altamente peligrosa, junto con ‘Kevin’, ‘Lobo’ y otros sujetos que están prófugos.

Gonzalo Medina, director de la Felcc, le atribuyó unos 50 asaltos a visitantes del río, mientras que el fiscal Marcelo Delgadillo dijo que en el puesto policial hay unas 20 denuncias contra Brayan y su grupo, que actuaban también en los mercados 4 de Noviembre, Abasto y Mutualista usando indistintamente armas de fuego o blancas para intimidar a sus víctimas.

La Policía informó de que el joven fue capturado en el segundo anillo y la avenida Roca y Coronado, donde atracó y sustrajo el celular a Fausto F.R. Empero, el autor logró darse a la fuga de dicho lugar.

Djalmar Jesús Assaff, abogado, dijo que su defendido cayó preso por la denuncia de ‘Kevin’, uno de los miembros de su banda, con el que tuvo una disputa. El jurista agregó que la Fiscalía le abrió causa por amenazas y portación ilegal de arma, aunque él reconoce que el joven hizo del delito su forma de vida.

Quiere que pague su culpa



Nancy Salvatierra estuvo en la audiencia de su hijo no para abogar por él, sino por su otro hijo, Diego (21), que está preso en la cárcel por culpa de Brayan.



“Estoy buscando que mi hijo se arrepienta de todo lo malo que ha hecho, porque yo, pese a ser madre y padre para mis ocho hijos, no le di mal ejemplo. Por eso quiero que le den un lugar donde él se arrepienta. Brayan se descarrió a los 9 años, cuando empezó a alquilar caballos en las cabañas del río Piraí. A veces iba a la casa, a veces no; yo me iba a las 2 o 3 de la mañana con su hermana a buscarlo. Cuando podía, lo agarraba y lo llevaba; cuando no, se escapaba al monte con los otros chicos, y ahora por culpa de esos amigos está así. Un día, cuando tenía 11 años, salió y no lo volví a ver más; después apareció con mujer e hijo y dicen que fumaba hierba”, relató Nancy