En septiembre prevén adjudicar Rositas

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, anunció ayer que en septiembre se prevé adjudicar el proyecto Rositas. Sin precisar detalles, la autoridad aseguró que se avecinan millonarias inversiones en energía.



La autoridad informó de que se tienen programadas inversiones para el sector eléctrico de $us 1.400 millones que serán invertidos en las termoeléctricas de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba para aumentar su capacidad a 1.200 MW. Otros $us 1.400 millones se invertirán en energías renovables para incrementar unos 560 MW y más de $us 20.000 millones de inversión en hidroeléctricas para sumar 11.000 MW.

Afirmó que para el bicentenario 2025, Bolivia tiene el objetivo de exportar electricidad proveniente de fuentes de generación termoeléctrica e hidroeléctrica. “Tenemos el reto, el 2025, de exportar 1.500 megavatios (MW) generados en termoeléctricas y unos 6.500 MW a 7.000 MW en hidroeléctricas”, dijo.



Por otro lado, ayer, el director representante en el país de la CAF, Emilio Uquillas, anunció la conclusión de estudios para la interconexión de Bolivia con Brasil y Argentina. En este sentido, afirmó que Bolivia tiene un gran potencial exportador de energía, y el sentido fundamental de este estudio ha sido ratificar la decisión orientada a constituirse en un jugador clave de la generación energética.



Al respecto, Sánchez destacó los estudios de la CAF para la interconexión del país con los mercados de la región y el de medición del potencial hidroeléctrico, el cual aportará a la política de consolidar a Bolivia como exportador de electricidad.