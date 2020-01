Un informe revela más de 10 anomalías en tema taladros

Un informe especializado de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos sobre presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación en la adquisición de tres equipos de perforación (taladros) revela más de una decena de anomalías en el acuerdo entre YPFB y la italiana Drillmec.



Desde el incremento en $us 60 millones del precio referencial de la segunda convocatoria en relación con la primera, la utilización de cuatro diferentes nombres de la firma Drillmec, la subvención de un viaje a Houston (Estados Unidos) de dos funcionarios, festejos anticipados y otros, hicieron posible concretar el millonario negocio, así lo señala el documento al que tuvo acceso EL DEBER y que es investigado por el Ministerio Público.



Lo medular es la primera convocatoria para adquirir los taladros, pues contempló como precio referencial $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada de- sierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas.

Sin embargo, la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones, a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones fijados en la primera versión.

El resultado concluyó con la adjudicación a Drillmec SPA. El contrato se firmó el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.



Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia y en su artículo segundo indica: “El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente".

Achá designó al gerente de Perforaciones, David Pérez, como el líder del equipo para trabajar en el proyecto de adquisición de los tres equipos, quien a su vez designó al director de Operaciones José Marco Rejas (viajó a EEUU) y a Bismark Serrano (viajó a Panamá) como evaluadores del proceso, según el informe.

Responsabilidad de Achá



El ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió que si el Estado es enjuiciado por el caso de los taladros, el responsable será el presidente de YPFB, a quien urgió la resolución inmediata del contrato con Drillmec.



Por su lado, el senador Óscar Ortiz (UD), en su calidad de denunciante afirmó que el proceso está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes, por lo que amerita una ‘especie de intervención’.



La estatal YPFB no respondió a la consulta periodística.