Familias de accidentados esperan ayuda del SOAT

Los familiares de las víctimas fatales y de las personas que quedaron heridas tras el accidente de la flota Trans Capital, en Saipina, claman ayuda porque, según dicen, hasta el momento ni el SOAT ni la empresa transportadora se han hecho cargo de cubrir los gastos funerarios y de los hospitales.



El hecho sucedió la madrugada del sábado, en una curva cerrada de la zona denominada la cumbre, a unos 15 km de Saipina, donde 11 personas fallecieron, incluyendo el chofer.



Tal es el caso de la familia de Raymunda Padilla, quien falleció en el accidente. Su hija Martha Calderón relató, en un medio de comunicación, que su padre está en terapia intensiva, con las costillas rotas y golpes en la cabeza, pero hasta ahora el Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito (SOAT) no ha cubierto nada.



Calderón lamentó que la empresa tampoco haya hecho ningún esfuerzo por cubrir los gastos funerarios ya que su madre está siendo velada en su casa en Warnes. Según dijo, ella y su padre que sobrevivió al accidente estaban yendo a ver un terreno que tienen en Sucre, pero lamentablemente Raymunda falleció. "Eran inseparables", relató mientras lloraba.



El yerno de la víctima, Romer Huainoca, contó que desde un inicio la empresa no mostró seriedad, pues el día del viaje el bus retrasó su salida por dos horas. "Tenía que salir a las 16:00 y salió a las 18:00. Como fue larga la espera, nosotros ya estábamos molestos y les pedimos que nos devuelvan el costo de los boletos, pero en la empresa nos dijeron que no podían devolver, que ya iba a llegar el bus para salir. Luego llegó la flota y salieron. Yo creo que el chofer se durmió", relató Romer.



Huainoca lamentó que la empresa los tenga de una lado a otro con lo del SOAT, diciéndoles que es un trámite que deben hacerlo en persona, pero sin darles mayores detalles.



Uno de los sobrevivientes relató, desde su lecho en el hospital, que el momento del accidente tuvo que salir como gateando en medio de los gritos de auxilio de otras personas heridas.



Por su parte, el médico José Luis Daga informó que 18 pacientes están internados todavía, de los cuales todos han logrado ser estabilizados, pero tres todavía se encuentran en Terapia Intensiva con pronóstico reservado, porque su situación es delicada. No se descarta que necesiten ser sometidos a cirugías.



Entre los heridos hay 4 niños y 2 mujeres embarazadas que se encuentran estables y están siendo recibidas por un ginecólogo.



¿Empresa clandestina?



El fiscal Cirilo Chambilla, a cargo de la pesquisa del luctuoso hecho, manifestó que Trans Capital no tiene licencia ni administración por lo menos en Santa Cruz. Es más, hasta ayer ningún representante de la supuesta firma acudió a pedir información o a colaborar con los familiares de las víctimas, añadió el representante del Ministerio Público.



Chambilla descubrió que la empresa la conforman cuatro socios, cada quien como dueño de un bus, que trabajan por su cuenta desde la terminal Bimodal, donde hay una oficina sin administración, solo con una persona habilitada para vender boletos a los pasajeros.



La autoridad fiscal recabó datos que Trans Capital funcionaba como tal, pero se desintegró hace algún tiempo. La autoridad hará verificar con sus investigadores si la flota tiene base en?Sucre. Si se comprueba la irregularidad citará a declarar a personal de la terminal y de la Policía para saber por qué dejan operar buses en esas condiciones, dijo el fiscal.