Las 5 mejores apps de belleza para tu 'celu'

Hoy encontramos aplicaciones (Apps) para el "celu" de todo tipo. Si te gusta mantenerte arreglada y linda, podés descubrir nuevos productos, aprender tips de belleza y de maquillaje a través de tu smartphone.

Estas son las mejores apps de belleza que tenés que descargar según el portal imujer.com



#1 Beauty Mark

Beauty Mark es una app de belleza con la que podés lograr diferentes looks, desde uno glamoroso a uno natural. Tenés la posibilidad de elegir tu tono de piel y verás los diferentes looks en la modelo. Combiná labiales y maquillaje de ojos para encontrar el look indicado. Además, verás tutoriales y recomendaciones de productos de manera instantánea.



#2 Matchmaker de True Match

MatchMaker es una aplicación de L’Oreal que permite encontrar el tono indicado de base según tu rostro. Todas sabemos que encontrar el tono correcto de base puede ser todo un desafío y esta aplicación te permitirá lograrlo de manera sencilla. No solo encontrará el tono adecuado sino la tienda de belleza más cercana donde podés encontrarlo.



#3 Glamzy

Glamzy es una aplicación de belleza muy efectiva y fácil de usar. Puedes recrear todo tipo de looks con productos de las mejores marcas como MAC o Make Up Forever. Es gratuita y disponible para Android e iOS.



#4 Lancome

Lancome es una de las primeras firmas de cosméticos en tener su app para Android y iPhone. La app te permite conocer y probar los productos de la marca antes de adquirirlos. Podés probar el maquillaje y sus tonalidades en modelos o subiendo tu propia foto. Con esta aplicación gratuita podés encontrar los colores ideales para tu tono de piel.



#5 Mary Kay

La aplicación de Mary Kay permite lograr combinaciones ilimitadas de peinados, tonos de lápiz labial y maquilaje. Solo tenés que elegir una foto de tus archivos o hacerla en el momento y probar sobre ti misma los diferentes productos. Podés guardar tus makeovers y a la vez hacer compras en línea de los mismos. La aplicación está disponible para iOS y Android de forma gratuita.