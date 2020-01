Renée Zellweger explica el motivo de su cambio

Su aspecto físico sufrió un cambio tan radical que incluso creó un nuevo concepto: “hacerse un Zellweger”. Hace dos años la actriz de Bridget Jones apareció sobre la alfombra roja de los Women in Hollywood de la revista ‘ELLE’ con un rostro nuevo que dejaba en evidencia su paso por el quirófano.



La cirugía a la que se sometió hizo que la intérprete fuera objeto de duras críticas, pero ella respondió alegando que vivía “una vida diferente” y que la idea de pensar que “la gente le veía distinta” la hacía feliz. Después optó por hacer caso omiso de las malas lenguas y aseguró que se limitaba a ignorar todas las reprobaciones: “En casa ni me doy cuenta. No presto atención a las redes sociales, así que ni lo veo. Prefiero tener experiencias reales”, decía en una entrevista en el programa Today de la NBC, el pasado mes de marzo.





Ahora, ha revelado la verdadera razón de su transformación. Según publica ‘The Mirror’, Renée ha negado que pasara por el quirófano, y ha dicho que el cambio de su rostro se debe a que en aquellos días su mente no estaba para nada preocupada por su aspecto físico: “Llevaba un mes con una amiga en Los Ángeles, después que el mes anterior le hubieran diagnosticado ELA [esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular]. Sólo fui a esa gala porque ella quería que fuera. (...) En eso estaba pensando esa noche. No pensaba ni en mi aspecto ni en lo que pensaría la gente. Sólo pensaba en mi amiga”.



La tercera entrega de la película que la catapultó al estrellato, ‘Bridget Jones’s Baby’, llegará a los cines el próximo 16 de septiembre.