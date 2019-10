Reconocen el aporte de Evo a la integración de la región en Uruguay

La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), reconoció con la Medalla de la Integración al presidente Evo Morales, que está visita en Montevideo, por su aporte la unión latinoamericana.



El mandatario compartió su experiencia al frente del gobierno boliviano durante su intervención en el acto de condecoración y manifestó que en reiteradas oportunidades le recomendaron tener cuidado con la Embajada de Estados Unidos.



“Solo en Estados Unidos no hay golpes de estado porque no existe un embajador norteamericano. Sin el embajador de Estados Unidos estamos mejor política y democráticamente”, dijo Morales en su intervención.



Morales dijo que está dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con el país del norte, pero en el marco del respeto. “Somos de la cultura del diálogo, pero cuando quieren conspirar no podemos permitir que un embajador lo haga en nuestro país”, indicó.



El mandatario tendrá una reunión con el presidente uruguayo José Mujica en las próximas horas. Durante la mañana de este jueves, Morales se reunió con el escritor Eduardo Galeano en la que conversaron sobre el tema marítimo.