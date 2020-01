¡Sí, señores! Vienen los Valdivia

Motown and the best classics. Ese es el nombre del nuevo espectáculo de la Familia Valdivia, que festejará 35 años sobre los escenarios en Santa Cruz. Será el 8 de julio en el teatro Eagles (avenida Beni, esquina quinto anillo).



Pero el cumpleaños también se celebrará en otras ciudades. Antes, la compañía musical estará el 1 y 2 de julio en el Teatro Municipal Alberto Saavedra de La Paz y el miércoles 5 en la sala del Teatro Achá de Cochabamba. Un día después se presentarán en el Teatro Gran Mariscal de Sucre y tomarán un avión que los traerá a Santa Cruz. Todas las funciones son a las 19:30. Los boletos para la urbe cruceña cuestan Bs 80.



¿De quiénes estamos hablando?

Hace 35 años, la familia Valdivia se lanzó al estrellato. El papá Adolfo y la mamá Noemí, prepararon a sus hijos, Adolfo Jr., Pablo y Noemí, y los cinco se dieron a conocer como la Familia Valdivia. Su música ha dado al país y se caracterizan por tocar y cantar ritmos bolivianos.



Para esta gira de aniversario prepararon un repertorio que tendrá éxitos de los años 50, 60, 70 y 80, todos con el estilo peculiar de los artistas paceños. A ellos se sumarán coristas, bailarines e invitados especiales.



Entre ellos estarán Fenando Padrón, Ramiro Vásquez, Germán Gonzales, Andrea Angus, Claudia Hennings, Pedro Bacarreza, Warren Pereira y el trío de vientos Tierra Brass. Cada uno será dirigido por el maestro Yuri Morales y Noemí Thompson; así también estarán acompañados por el grupo de baile D’One Dance.



Habrá temas de los Cinco Latinos, el Dúo Dinámico, Camilo Sesto y Buddy Richard. Así como de los legendarios músicos Stevie Wonder, Bee Gees, Kiss, Michael Jackson, Boney M. y Abba. En total serán unos 150 minutos de música, baile y diversión.



La Familia Valdivia llegará el 7 de julio por la noche a la capital cruceña. Las entradas se venderán el 8, desde las 14:00, en el mismo teatro.