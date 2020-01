Cautela en Bolivia respecto a un encuentro Evo-Trump

El Gobierno boliviano, el MAS y algunos sectores de oposición reaccionaron ayer con cautela frente a las expresiones del vicesecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos (EEUU), Michael Fitzpatrick, respecto a la posibilidad abierta de un encuentro entre los presidentes Evo Morales y Donald Trump, en el camino de buscar restablecer relaciones diplomáticas plenas con embajadores.



“La idea de nosotros es normalizar las relaciones diplomáticas con Bolivia, como tenemos con tantos países. No importan nuestras diferencias políticas, pero cuando existen relaciones diplomáticas se puede avanzar”, sostuvo Fitzpatrick en una entrevista exclusiva que concedió a EL DEBER durante su visita por el país. Consultado sobre si existe la posibilidad de un encuentro entre Morales y Trump, algo que nunca se pudo concretar con Barack Obama, el diplomático respondió: “¿Por qué no? Siempre hay la posibilidad”.

Al respecto, la administración del presidente Morales, cuya agenda ahora se centra en las diferencias con el Gobierno chileno, ha preferido no emitir comentarios sobre las declaraciones del diplomático. Ayer, el ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que solo se referiría a Chile, cuando se le quiso consultar por los dichos de Fitzpatrick. Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni dio una declaración de prensa sobre Chile y no dio lugar a preguntas.

Otras voces

Samuel Doria Medina, líder del partido opositor Unidad Nacional (UN), reaccionó a través de su cuenta de Twitter. “Señal dada por Fitzpatrick debe ser considerada en función de los intereses del país: mercados, inversiones, empleos, tecnología, es ahora”, escribió el ex candidato presidencial, que también tuvo su encuentro con el diplomático.



“Creo que es positivo en la medida en la que se apliquen principios de respeto mutuo”, consideró la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, para citar el respeto a la soberanía nacional, recursos naturales y su modelo político y económico. Dijo: “Mientras Evo Morales sea presidente no habrá relaciones de sometimiento como antes de 2006”.

Vladimir Peña, vocero del gobernador Rubén Costas, indicó:“Esperemos que no sea otro anuncio frustrado. No quisiéramos caer en un optimismo que no tiene bases sólidas”. Peña, sin embargo, admitió que puede ser positivo