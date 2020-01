Pactan reunión Evo-Macri y Bullrich cuestiona a Bolivia

Patricia Bullrich, la ministra argentina de Seguridad, tiene un pleito mediático con el presidente Evo Morales. Ayer, la autoridad del vecino país, que hace una semana etiquetó a la comunidad boliviana en Argentina como delincuente, volvió al ataque y señaló que Bolivia “no es consistente” con sus políticas y leyes. Mientras, en La Paz, el embajador argentino, Normando Álvarez, anunció la cita entre Evo Morales y Mauricio Macri.



Hoy, la ministra Bullrich se reunirá en Buenos Aires con la comisión boliviana que viajó a ese país. La delegación, encabezada por el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y el presidente del Senado, José Gonzales, pedirá a la autoridad aclarar las causales de deportación y una posible revisión del decreto que endurece la política migratoria en Argentina.



“Hay un ruido por parte de Bolivia que me parece que no es consistente ni con sus decisiones políticas ni sus leyes”, declaró Bullrich en contacto con radio argentina La Red. Luego, insistió que Bolivia tiene la misma norma migratoria y que incluso es más rigurosa. “En Bolivia el extranjero no tiene una libertad de expresión plena, ya que tiene ciertos límites por el hecho de ser extranjero”, cuestionó Bullrich.

Comitiva boliviana

En Buenos Aires, la comitiva nacional se reunió ayer con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra, a quien pidió aclarar las causales de deportación, solicitud que hoy también hará a la ministra Bullrich.



“Queremos evitar que un boliviano o una boliviana le saque la lengua a la señora que vende pan y lo echen del país, eso queremos evitar”, declaró Gonzales; mientras que Cocarico confirmó la cita para las 10:00 de hoy con la ministra Bullrich.



En La Paz, el embajador argentino, Normando Álvarez, fue citado por el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, para repasar la relación bilateral y el jefe de la diplomacia nacional no entregó ninguna queja contra Buenos Aires.



El embajador, además, pidió a las autoridades políticas de ambos países bajar la tensión por el tema migratorio y anunció la cita Evo-Macri. “Yo pido bajar las aguas, bajar la tensión en este tema. Hay tribuneros que quieren generar conflictos donde no los hay”, dijo.

Álvarez acotó que Macri invitó a Morales para el 16 de abril a presenciar el clásico Boca-River en la Bombonera, en Buenos Aires. Antes, habrá una reunión entre cancilleres