Un prontuario deja fuera al exfiscal Humberto Quispe

Cinco impugnaciones con respaldo documentado y la reflexión sobre el peso que deben tener la idoneidad y la ética para ser elegidos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevaron a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional a dejar oficialmente a un candidato fuera de carrera. Se trata del exfiscal Humberto Quispe, sindicado de varios delitos en el ejercicio de sus funciones.



La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, reportó la agencia ANF.



Se supo ayer, además, que los aspirantes al TSE, cuya impugnación se considere probada por la Comisión de Constitución no podrán apelar tal decisión y serán excluidos sin derecho a reclamo. Así lo confirmó la parlamentaria Susana Rivero, del MAS, entrevistada por la red Uno. La legisladora dijo que ese procedimiento está establecido en el reglamento, lo cual permitirá que hasta hoy, la selección de los candidatos que serán sometidos a las entrevistas quedará concluida.



En sesión permanente, la comisión valoró las cinco impugnaciones presentadas en contra del exfiscal Quispe, planteadas por separado por el exjuez Alberto Costa Obregón, Boris Espinoza, José Luis Cuenca, Julio César Moya y los diputados del MAS Víctor Borda y Susana Rivero.



Del análisis de la documentación presentada se pudo establecer que el exfiscal enfrenta 43 procesos disciplinarios y 10 de tipo penal, suficientes como para considerar que el postulante, que fue habilitado en la lista de 306 ciudadanos que cumplieron con los requisitos formales, no goza de idoneidad ni ética, aspectos fundamentales que deben cumplir los aspirantes a vocales.



Durante la sesión, la Comisión Mixta declaró improcedente la recusación planteada en contra de la diputada Betty Yañíquez, bajo el argumento de que había contratado al exfiscal Quispe cuando fungía como fiscal de distrito de La Paz. El vicepresidente Álvaro García Linera aclaró que ninguna ley establece que los legisladores que impugnaron a algún postulante deben renunciar a ser parte de la comisión. “En ningún lugar de la CPE ni del Reglamento establece que una persona que impugne tiene que renunciar, no hay eso”, reportó ABI