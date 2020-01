Este será... ¿el peor concierto de Enrique Iglesias?

Es uno de los cantantes españoles más cotizados. Cualquier canción que lleve su nombre se convierte en el tema de la temporada. Pero no, no todo es bueno en la carrera de Enrique Iglesias. Su concierto en España, el pasado sábado, no llegó ni siquiera a aceptable.

El cantante salió media hora tarde, ofreció un show de apenas 10 canciones, cometió algunos fallos de sonido y, para rematar todo, se fue sin despedirse. El resultado fue el abucheo del público, que coreaba al unísono: "¡Manos arriba, esto es un atraco!".

@enriqueiglesias Así acabó todo. El problema de sonido no justifica que te hayas ido sin despedirte ni hayas cantado. Pena. Engaño. pic.twitter.com/iVFPBOs0Q0 — PromesasCumplidas WP (@PozueloWeddingP) 15 de julio de 2017

Enrique Iglesias abucheado por el público tras su lamentable concierto en Santander. #EnriqueIglesias pic.twitter.com/qUKiCAamA6 16 de julio de 2017

No hace falta remontarse demasiado para encontrar otro epic fail del cantante en España. Su última actuación, hace dos años fue muy criticada. Al cantante le falló la voz al interpretar una versión del clásico de Nacha Pop La chica de ayer, y desde el principio sonó completamente desafinado.

El último de estos "trágame tierra" lo vivió durante los NRJ Awards de 2016 cuando, mientras interpretaba Duele el corazón, levantó las manos para animar al público mientras su voz seguía sonando...sin él.

Cuando uno interpreta ritmos tan bailables, corre el riesgo de que, en un aspaviento, se le vaya el micrófono. Y claro, si el público te ve con un micrófono roto en la mano pero te escucha cantar, sospecha que algo pasa...

Y para terminar te dejamos el video de la inolvidable actuación a finales de los 90, cuando Rithm Divine era un auténtico himno de la noche. Un micrófono indiscreto quedó abierto y lo que se escuchó por debajo del playback, es mejor escucharlo para creerlo.