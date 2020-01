Abogados rechazan reforma judicial y cadena perpetua

Abogados, constitucionalistas y políticos rechazan una eventual reforma judicial para introducir la condena de cadena perpetua para violadores de niños, y advierten que la propuesta lanzada el martes por el presidente Evo Morales solo busca abrir la Constitución para lograr otra repostulación en 2019.

Para el exconstituyente y actual director ejecutivo del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar, el país no puede implementar la condena perpetua porque suscribió una serie de tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos en los que se puso límites a la imposición de penas consideradas violatorias en los principales derechos humanos.

Opinó que la crisis judicial no se resuelve con una reforma constitucional, sino con una mejor asignación económica; por la designación de mejores jueces y, por último, está la formación profesional para ocupar cargos en el Órgano Judicial.



Por su lado, la expresidenta del Tribunal Constitucional y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, cree que la cadena perpetua es una "excusa" del Gobierno para buscar la reforma del artículo 168 de la Constitución, porque “sabe que no pueden hacer otra consulta con el mismo tema". El 21 de febrero del año pasado se realizó una consulta y la población se inclinó por el No a la reforma constitucional e inhabilitó al presidente y al vicepresidente para una repostulación en 2019.



En medio de las críticas a la propuesta de Morales, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, afirmó ayer que la posible incorporación de la figura de la cadena perpetua en la legislación boliviana es todavía un tema de debate a largo plazo. La cadena perpetua "es una propuesta más de la cumbre de justicia, que todavía está en debate y análisis del gabinete jurídico, eso todavía es un debate a largo plazo", afirmó Velasco.

Otra lectura

Contraria a la opinión de Salame y Cuéllar, la exresponsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz Rosy Valencia calificó de positiva la propuesta de Morales de aplicar cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños.

“Para aquellas personas que matan, que abusan y que violan a los niños no hay una pena sumatoria, y cuando cumplen la mitad de su condena piden medidas sustitutivas, salen en libertad y vuelven a cometer esos delitos, entonces creo que esta medida es acertada", explicó