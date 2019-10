Viaje de New Horizons a Plutón no fue pan comido

La sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA en 2006, envió un mensaje a los científicos de que pasó con éxito muy cerca de Plutón, en un vuelo histórico que permitirá obtener más información sobre el planeta enano.



La sonda, que pasó a solo 12.430 km de Plutón casi a medianoche del lunes tras un viaje de nueve años y 5.000 millones de kilómetros, envió un mensaje en el que confirmó que logró acercarse sin problemas al planeta enano.



Los técnicos de la agencia espacial estadounidense, que temían un eventual problema, recibieron con alivio este mensaje. "Recibimos bien la telemetría enviada por la sonda", dijo Alice Bowman, la jefa del proyecto, lo que provocó una explosión de alegría entre los colegas.



En la madrugada del miércoles, Bowman informó por Twitter: "Tenemos una sonda en funcionamiento" y "Nos alejamos de Plutón". La confirmación redujo la ansiedad reinante entre los científicos que querían saber si el aparato de 700 millones de dólares había sobrevivido al caótico cinturón de Kuiper, integrado por escombros espaciales.



A una velocidad de más de 49.300 km/h, la mayor alcanzada por cualquier nave espacial jamás construida, New Horizons pasó más cerca de Plutón que lo previsto, precisó la NASA.



Durante unas horas New Horizons recolectó un máximo de imágenes e informaciones sobre Plutón, del que se conoce poco. La sonda, que estaba configurada para efectuar la recolección de datos durante estas últimas horas, no podía comunicarse al mismo tiempo con los técnicos en la Tierra. Hacia las 16H30 (20H30 GMT) interrumpió su tarea para enviar 15 minutos de datos telemétricos.



Fueron necesarias más de cuatro horas para que estos datos enviados desde los confines del sistema solar llegaran a los técnicos de la Nasa. Los datos recibidos mostraron que la sonda se encuentra en perfecto estado y que efectuó normalmente su recolección de información.



La sonda, que tiene el tamaño aproximado de un piano, posee siete instrumentos de medición que le permitieron analizar la composición de la atmósfera de Plutón, su geología, relevar la temperatura en la superficie y tomar fotos.



Hay que esperar para tener toda la información



A partir del miércoles, New Horizons comenzará a enviar sus materiales que permitirán responder numerosas preguntas sobre Plutón. Demorará 16 meses para transmitir todos los datos.



"Durante años planificamos estas tomas, y en este momento deben estar en la sonda. Sólo tendremos que esperar un poco para poder recuperarlas", dijo con entusiasmo Cathy Olkin, directora adjunta del proyecto.



Por ahora, la pionera misión de la NASA ha podido confirmar la existencia de una capa de hielo polar en Plutón y halló nitrógeno escapando de su atmósfera.



El principal investigador de New Horizons, Alan Stern también dijo que el planeta enano, con un radio de 1.185 km, es un poco mayor de lo que se pensaba. Y se esperan muchos más detalles en los próximos días.



Los científicos podrán ver el amanecer y el atardecer en la parte trasera -inexplorada- de Plutón; crearán una imagen completa del astro y sus cinco satélites; y harán un estudio del polvo del Sistema Solar exterior y de la atmósfera en torno al planeta enano Plutón y su luna mayor, Caronte.