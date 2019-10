Beneméritos no pagarán por los servicios básicos

El presidente Evo Morales informó este miércoles que el Gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo 2268 que libera a los beneméritos de la Guerra del Chaco de pagar por el uso de los servicios básicos.



“Los beneméritos de la Guerra del Chaco no van a pagar electricidad, ni el gas, ni el agua potable”, dijo el presidente Evo Morales en una conferencia de prensa ofrecida este miércoles en Tarija.



Morales no citó a cuántas personas beneficiará este decreto; sin embargo, de acuerdo a la Confederación de Excombatientes de la Guerra del Chaco (ConexChaco) a escala nacional siguen con vida 113 de los 50.000 soldados que combatieron en la Guerra del Chaco que disputó Bolivia con Paraguay, entre 1932 y 1935, por el control del Chaco Boreal.



Desde ConexChaco consideran que este decreto beneficiará a los beneméritos que todavía no han transferido el pago de estos a sus herederos; sin embargo, reciben con agrado la ayuda de parte del Gobierno.



Reduce el precio del gas para Tarija



Por otra parte, el jefe de Estado afirmó que la aprobación de otro decreto supremo establecía la nivelación del precio del gas natural domiciliario para la población tarijeña. “Se acordó la nivelación del precio del consumo del gas; quienes pagaban 17 bolivianos ahora pagarán 8 bolivianos”, afirmó Morales.