Bolivia inicia actividades en Consejo de Seguridad

"A partir de hoy, Bolivia participará en la actividades del Consejo de Seguridad como observadora. Desde el primero de enero como miembro pleno" (sic), anunció en su cuenta en Twitter el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti.



El país, en junio de este año, fue electo como integrante de dicha instancia, con 183 votos a favor, en Asamblea General y en reemplazo de Venezuela como miembro no permanente. Autoridades de Gobierno saludaron la decisión.



El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y 10 no permanentes. Conforme a la carta de la ONU, tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, de acuerdo a documentos oficiales.



Todos los Estados Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los países tienen un carácter vinculante. Es la segunda vez que Bolivia es electa miembro no permanente.



En su momento el presidente Evo Morales dijo que desde ese espacio de Naciones Unidas el país "invadirá" a Estados Unidos (EEUU), pero con ideas, propuestas y modelos que se aplican con éxito en territorio nacional.