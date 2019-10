Arce: Bolivia creció más del 5% hasta febrero

La economía boliviana creció más del 5% hasta febrero de este año, impulsada principalmente por la manufactura, agricultura, servicios financieros y el sector público, reportó el martes el ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.



"Tenemos, en los datos que revisamos periódicamente, que la economía está creciendo, confirmado, en los dos primeros meses, todavía estamos evaluando el tercer mes, no tenemos toda la información, pero todo apunta que hacia el segundo mes tendríamos un crecimiento de un poco más del 5%", informó.



Repunte de la minería



Según el Ministro de Economía, uno de los sectores con mayor repunte en los últimos meses fue la minería, que mostró una gran recuperación, a pesar del contexto internacional que mantiene a la baja el precio de los minerales.



"La minería se ha recuperado, ya no está en cifras rojas, la minería está creciendo y es algo importante, pese a la caída de precios internacionales hubo una recuperación de un sector importante en el país", remarcó.



A su juicio, los efectos de la crisis internacional no impactaron a Bolivia de gran manera, como lo hicieron en otros países del a región, cuyas economías se contrajeron en los últimos meses.



No obstante, dijo que el Gobierno no bajará la guardia ante el dinamismo de la economía nacional, porque aún se teme que los efectos climáticos afecten el ascenso de las cifras macroeconómicas.



"Estamos atentos porque existen variables del clima", añadió.



De acuerdo con previsiones oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecerá 5% este año.