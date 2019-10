Golf japonés usa drones para repartir refrigerios

Los golfistas podrán utilizar sus teléfonos móviles para pedir durante el recorrido bebidas y otros artículos necesarios, como bolas de golf, que les serán entregados por los drones procedentes de una estación cercana a los campos.



El desarrollo de los dispositivos corre a cargo de la compañía Autonomous Control Systems Laboratory (ACSL), de la Universidad de Chiba, en la que Rakuten anunció hoy que invertirá a través de la suscripción de una ampliación de capital, cuya cuantía no especificó.



En este sentido, el presidente de ACSL, Kenzo Nonami, indicó en declaraciones a la cadena pública NHK que espera que el servicio marque el comienzo de un "boom" en innovación.



Rakuten ya anunció a principios de marzo que en abril comenzará el test de un servicio de reparto a domicilio con aviones no tripulados junto a la compañía de transporte Yamato Transport.



Durante las pruebas, los dispositivos volarán sobre terrenos no habitados para analizar el impacto de factores ambientales, y también realizarán pruebas de recogida de paquetes en centros logísticos, con el objetivo de poner en funcionamiento un sistema de distribución de mercancías en 2020.



Para lograrlo, el Ejecutivo japonés tendría que aprobar una nueva legislación para regular las rutas, dado que la ley aeronáutica nipona actual prohíbe volar drones sobre zonas residenciales populosas sin permiso gubernamental, y tendría que regular las mercancías permitidas para el transporte.