Rusia ataca al EI en Siria pese a la protesta de EEUU

Rusia prosiguió este martes los bombardeos con aviones de guerra contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria, pese a no contar con el apoyo de Estados Unidos tras un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU





Rusia informó de haber efectuado 20 salidas y haber atacado contra "ocho objetivos del Estado Islámico" en Siria pero negó daños colaterales entre la población civil, como informa la oposición siria.



"Los aviones de las Fuerzas Aéreas rusas asestaron precisos ataques contra ocho objetivos del Estado Islámico en Siria", dijo Ígor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, a medios locales.



Como resultado, los centros de mando del EI en varias zonas montañosas resultaron "completamente destruidos", mientras fueron también alcanzados arsenales con armamento, equipos militares, munición y material explosivo.



"Quiero subrayar que todos los ataques fueron efectuados después de realizar previamente vuelos de reconocimiento y sobre la base de los datos recibidos del Ejército sirio", agregó el portavoz.



Kerry se quejó ante Lavrov



El secretario de Estado norteamericano John Kerry se quejó el miércoles ante el canciller ruso Serguei Lavrov por los ataques en Siria, afirmando que los bombardeos eran contraproducentes, indicó un alto responsable estadounidense.



En una conversación entre los dos ministros al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Kerry dijo a Lavrov que la ofensiva rusa "va contra sus esfuerzos de evitar un conflicto y es contraproducente", explicó a periodistas este responsable que no quiso revelar su identidad.



Difunden fotografías



El Ministerio de Defensa divulgó por vez primera en su página web imágenes de dichos ataques "contra los centros de mando de los terroristas del EI".



En esas imágenes de satélites se pueden ver tres ataques contra las posiciones de los terroristas, incluida una en la que varias viviendas teóricamente pertenecientes a los yihadistas son alcanzadas de lleno por las bombas.



La fuente destacó que la escuadrilla de aviones rusos se encuentra emplazada en el aeródromo sirio de Jmeimim, de donde tras ser sometidos a revisiones de mantenimiento despegarán de nuevo en misiones ofensivas contra las posiciones enemigas.



Niegan ataques contra civiles



Además, aseguró que los aviones rusos, que realizaron cerca de una veintena de vuelos contra los bastiones yihadistas, no atacaron las infraestructuras civiles ni sus inmediaciones.



La televisión oficial siria anunció que la aviación de Rusia, en colaboración con las Fuerzas Aéreas del país árabe, bombardearon varios objetivos del EI en las provincias centrales de Hama y Homs.



Según el Ministerio de Defensa ruso, sus objetivos son "armamento pesado, nudos de comunicación, medios de transporte y arsenales de armas, municiones y materiales explosivos pertenecientes a los terroristas del EI".