Hasta un boliviano estuvo en los 15 de Rubí

Ocho horas de viaje, cuando en realidad debieron ser cuatro, fue lo que atravesó el cantante boliviano Javier Careaga para llegar a la fiesta de los 15 años de Rubí, a la que una amigo lo invitó. "Creí que lo decía bromeando, pero todo fue verdad", cuenta quien imitó a Américo en la cuarta temporada del programa de TV Yo me llamo.



El tráfico en la carretera era un caos. En los parabrisas de los autos mucha gente colocó mensajes como Los XV de Rubí. En las gasolineras hasta el combustible se acabó y muchos vehículos quedaron varados en medio camino. "En las tiendas había letreros con información sobre Los XV de Rubí (risas). La gente nos decía que ya no vayamos, porque a muchos los estaban volviendo. Otros nos aconsejaban que nos estacionemos y que caminemos hasta el lugar. Hasta Televisa me entrevistó en medio trayecto y yo dije que venía desde Bolivia para la fiesta. No me di por vencido y llegué a las 21:30", relata el artista camireño.

Lo que vio al llegar a la comunidad rural La Joya (San Luis de Potosí) fue colosal y extravagante.



Javier venció todas las medidas de seguridad que había entorno a la homenajeada y no porque ella así lo dispusiera, sino porque más de 15.000 personas intentaban fotografiarse con Rubí.



"Ella es muy linda en todo sentido, aunque un poco tímida. Estaba ilusionada, pero visiblemente abrumada. Entré a un camerino que armaron para ella y le canté el tema Niña ay. Me agradeció por haber asistido. Allí la acompañaban algunos familiares y los cantantes del grupo Los indomables del Cedral", relató Javier, que está en el país azteca desde hace un mes probando suerte en el ambiente musical.



Pero la experiencia del artista no acabó ahí. Rubí, emocionada por el talento del boliviano, le pidió que suba a cantar a uno de los dos escenarios que fueron armados para la fiesta. El boliviano actuó a las 22:50 y mostró su talento con El embrujo, Te vas y Tendría que llorar por tí, temas de su ídolo Américo, pero que en México son conocidos al ser interpretados por Aarón y su banda.



La quinceañera recibió de regalo cuatro vestidos de grandes diseñadores, incluso uno bordado por artesanas de la región. También un auto de parte del alcalde de Nayarit. "La familia es de dinero, pero no como para hacer semejante fiesta. Mucho de lo que se vio ahí fue regalado, incluso los obsequios que Rubí recibió son de personas que no son cercanas a ella", explicó el boliviano.



La fiesta duró hasta la madrugada. Javier dejó el lugar a la medianoche, y aunque le costó llegar hasta allí, no se arrepiente de haber atravesado semejante aventura. Hoy, los padres de Rubí darán una conferencia de prensa a todos los medios que asistieron a cubrir la fiesta tan esperada de los latinos.



Mira el video donde Rubí manda saludos a los bolivianos.