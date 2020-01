Bolivia da paso vital hacia Ilo y en Chile el drama aumenta

El sueño de Ilo poco a poco avanza. Perú descartó el manejo privado del puerto, garantizó inyección estatal para modernizarlo y se negoció tarifas más asequibles que en Arica (Chile). Así se acordó entre la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) y la Empresa Nacional de Puertos del Perú (Enapu).



Mientras, el drama para los transportistas bolivianos va en aumento, ya que no hay perspectivas de solución al conflicto aduanero en Chile, que provoca que al menos 1.500 camiones estén varados en la frontera. El presidente Juan Evo Morales denunció que carabineros chilenos impiden la venta de comida y agua a los choferes afectados.

“Cómo es posible que algunas autoridades de Chile bloqueen a nuestros importadores y exportadores. En la frontera con Chile cerca de mil camiones por día están parados y lo peor es que me informaron ayer de que los carabineros, la Policía chilena, no permite que los compañeros bloqueados compren comida”, reclamó Morales en un acto en Cochabamba.



Se divulgó un audio en el que se escucha a carabineros chilenos prohibir la venta de alimentos y bebidas a los transportistas bolivianos que están varados en el lado chileno. Esa acción provocó el reclamo del mandatario boliviano.



Ante esa prohibición, el ministro de la Presidencia, René Martínez, llegó ayer a la frontera para entregar alimentos y agua potable a los afectados. La autoridad, en la localidad de Tambo Quemado, denunció que carabineros chilenos impiden que choferes bolivianos se alimenten e hidraten, según las versiones que recogió.

“Esto raya en el extremo, no solamente el maltrato, la discriminación contra ciudadanos que han estado visitando a sus parientes encarcelados. Hoy por hoy la violación al libre tránsito del comercio exterior boliviano”, reclamó Martínez.

El paro en Chile

Desde el 24 de mayo, funcionarios de la Aduana de Chile están en paro indefinido denunciando el incumplimiento de acuerdos adquiridos para diseñar un proyecto de ley que mejore la condición laboral de los trabajadores de ese sector.



Desde Santiago informaron de que el paro, hasta ayer, dejó un daño económico de $us 25 millones. Pero, en el lado boliviano, la pérdida es de $us 11 millones diarios, según datos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.



El jefe de Estado consideró que las autoridades chilenas no tienen la intención de solucionar el conflicto debido a que el problema afecta a la economía boliviana. “Yo siento, hermanos y hermanas, que hay algo de envidia, hay algo de codicia”, reprochó Morales.



Los transportistas varados sufren de infecciones respiratorias por las bajas temperaturas, que llegan hasta diez centígrados bajo cero. El representante del transporte pesado, Gustavo Rivadeneira, afirmó que la afectación al comercio exterior boliviano con el paro de funcionarios aduaneros de Chile no es una casualidad, sino un hecho causal.

Un paso a Ilo

El gerente de ASP-B, David Sánchez, reveló a EL DEBER que el acuerdo que se alcanzó con Enapu está “hace varios días” en la Cancillería para su revisión. Pasado ese trámite se tiene prevista la rúbrica del pacto que otorga tarifas en Ilo más flexibles que en Arica, en el norte de Chile.



“El convenio está siendo analizado en la Cancillería boliviana, ya que cualquier decisión portuaria requiere el aval de la Cancillería. Estamos ya prácticamente para la oficialización del acuerdo y se demostró el interés de llevar la carga boliviana y que en el puerto de Ilo haya mejoras tarifarias, de almacenaje. Este es un paso importante”, detalló Sánchez.



El funcionario acotó que el convenio abarca un estudio del transporte marítimo y terrestre para garantizar carga en el puerto de Ilo. Además, señaló que los alcances serán expuestos a exportadores e importadores. “Son pasos iniciales y luego se consolidará la carga de ida y una carga de retorno, se consolidará el transporte naviero y la logística, esto es un inicio”, destacó Sánchez.



En este acuerdo también se establece que ASP-B sea agente aduanero en el puerto de Ilo.

Ilo tiene seis puertos, cinco de ellos operados por privados. El único puerto que está a disposición tiene que ser modernizado, y es el que actualmente es administrado por Enapu.

Martín Vizcarra, primer vicepresidente del Perú, descartó la inversión privada en el muelle y anunció que el manejo del puerto será estatal. Así, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la administración del embarcadero, a pesar de que ya había la propuesta para concesionar este terminal estatal a la firma Andina Investment Holding, que tiene capital chileno.

“Queda trabajar entre entidades estatales y ver las mejores condiciones para el comercio”, dijo Sánchez.

Bolivia mueve 300.000 toneladas, del millón de la capacidad del puerto de Ilo. Sin embargo, con la modernización, se deba garantizar 10 millones de toneladas al año.