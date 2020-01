Caso dron: condenan a tres exfuncionarios municipales

Más de un año después de iniciadas las investigaciones por la irregular licitación y entrega de un vehículo que sería el centro de mando de un dron, que la Alcaldía adquirió para la Policía en 2014 para tareas de seguridad ciudadana, ayer el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a tres ex funcionarios municipales que admitieron haber cometido actos ilegales cuando conocieron el proceso.

Los jueces Raúl Lizarazu, Lily Salazar y Carlos René Roca, este último presidente del tribunal, sentenciaron a Marisabel Barrero Vaca, Ernesto Peterson Toledo y Johnny Huari Montaño por los delitos de incumplimiento de deberes, uso de instrumento falsificado y falsedad material e ideológica.

La audiencia no demoró más de una hora, ya que los fiscales Carlos Gutiérrez y Mauricio Romero hicieron conocer a los juzgadores que se había logrado un acuerdo con los procesados para hacer viable una salida alternativa al juicio oral, en el que aceptaban haber cometido ilícitos en la adquisición del dron para la Policía, que no fue utilizado y por el que la Alcaldía pagó más de Bs 3 millones, dinero que fue devuelto por la empresa que vendió el bien, Army Security.

Los tres procesados, cada uno a su tiempo, le dijeron al juez Roca que cometieron los ilícitos acusados y que renunciaban al juicio, donde podrían probar que en realidad son inocentes, como lo señalaron durante toda la etapa previa.

Peterson, al salir de la audiencia, pidió no hablar sobre el tema y se limitó a irse del Palacio de Justicia en silencio, lo mismo que sus otros excolegas de trabajo en la antigua Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana, escenario en el que sucedió todo este caso de corrupción.

Juicio, el viernes

Para el viernes está convocada la audiencia de inicio de juicio oral, en la que deberán demostrar su inocencia los otros tres implicados en el caso. El ex oficial mayor de la Alcaldía José Canudas, Carlos ‘Chichito’ Padilla y Paúl Cuéllar, dueño de la empresa que armó el vehículo no tripulado para la Policía.

No se descarta que los acusados puedan negociar una salida alternativa al juicio y se declaren culpables del hecho. La Fiscalía espera.