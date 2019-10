Chile rechazó donación de agua de Bolivia

Un avión Hércules con 10 toneladas de agua intentó ser trasladado a Chile desde Bolivia. Sin embargo, el Gobierno de ese país rechazó la donación para sus damnificados, según reveló el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Ellos deciden, nosotros no opinamos. Hemos visto a personas que necesitaban agua, alimento y el presidente Evo Morales en solidaridad autorizó el envío de agua, pero se nos comunicó que rechazaron", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



El mandatario informó que, desde el viceministerio de Defensa Civil, se gestionó la salida de la aeronave, que desde ayer aguarda un permiso para poder aterrizar en Chile. Lamentó que se impida el traslado del líquido elemento



"No hemos recibido la autorización, pese a que el Hércules está preparado. Entran 10 toneladas de agua y tenía que ir el ministro de Defensa con la delegación porque nosotros no mezquinamos nuestra ayuda", agregó García Linera.



Según los reportes desde la vecina nación, existen hasta el momento 12 muertos y 20 personas desaparecidas producto de las lluvias, además de 5.584 personas damnificadas y 4.427 viviendas dañadas.