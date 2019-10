Caso Belaunde generó pugna en ministerio

La publicación de un audio que refleja una conversación entre el exministro de Gobierno Jorge Pérez y el empresario peruano Martín Belaúnde destapó una fuerte pugna interna entre la exautoridad que en esa época ya fungía como viceministro y su sucesor, Hugo Moldiz.



El exministro Moldiz habló ayer con EL DEBER. “Es un tema interno... Yo creo que él nunca terminó de aceptar haber dejado de ser ministro, su aspiración era seguir en el cargo”, aseveró.



De hecho, cuando Moldiz renunció, el 19 de junio, declaró a radio Panamericana que Pérez era el directo encargado de la custodia de Belaúnde. “Hay instancias, y le corresponde al Viceministerio de Régimen Interior, es su tarea, su papel. Hay un viceministerio encargado de llevar este tipo de tareas, así que yo siento que políticamente asumo la responsabilidad porque no me quedaba otra”.



Ayer, consultado si es que cree que hubo mala intención de Pérez, y que los contactos que el exministro tuvo con el peruano lo confirmaban señaló: “Que haya hecho cosas que hubieran provocado el desenlace, no sé, carezco de elementos”, aseveró ayer.



No quiso revelar si confiaba en él o no, pero admitió que fue un viceministro “que no designé, es diferente cuando usted mismo lo hace. Él tenía otras tareas hasta marzo, así que no tuvimos una relación muy fluida”, manifestó. “No sé si hablar con Belaúnde fue antiético, lo que garantizo es que yo no lo hubiera hecho, porque no correspondía”, aseveró.



Este medio no pudo comunicarse con Pérez para obtener su versión. El vicepresidente Álvaro García Linera lo defendió ayer y dijo que no infringió ninguna norma al hablar con Belaúnde porque lo hizo cuando estaba refugiado, no cuando estaba ya prófugo. En el audio Pérez dice que piensa que su celular está intervenido, y el Vicepresidente explicó que EEUU siempre lo hace.



Pérez aclaró que llamó a Belaunde con fines "investigativos. (...) a efectos de que se pueda constatar su paradero y verificar si efectivamente se encontraba en Bolivia", dijo