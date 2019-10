Evite pasar horas bajo el sol, le decimos porqué

En lo que va de la semana el termómetro ha marcado temperaturas superiores a los 36ºC en la capital cruceña y para las personas que permanecen un tiempo prolongado bajo los rayos del sol, esto les puede acarrear graves problemas de salud.



La dermatóloga, Ana Maria Gallo, nos explica que se debe tener cuidado con la radiación ultravioleta (UV) provenientes del astro rey, ya que cuando la intensidad supera el índice de 10 UV, puede producir lesiones que en casos extremos provocan cáncer de piel.



El horario en el que la radiación tiene mayor peligrosidad es entre las 10:00 y las 16:00, "pero como es poco probable que la gente se quede bajo la sombra, recomendamos la utilización de sombreros, protector solar y camisas para proteger los brazos", indicó Gallo.



La especialista también hace énfasis en que se debe consumir bastante agua para mantenerse hidratados y no así gaseosas o refrescos ya que el efecto no es el mismo sobre el cuerpo.



Lo que se debe evitar

?- Exposición prolongada bajo el sol

- No acudir a piscinas entre las 10:00 y 16:00

?- Tomar gaseosas ya que esto no hidrata el cuerpo de forma correcta



Lo que se debe hacer

- Póngase una camisa

- Colóquese bloqueador solar

- Utilice un sombrero

- Use lentes de sol para proteger los ojos y la piel alrededor de éstos

?- Busque la sombra

- Mántengase hidratado