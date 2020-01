Ante días más fríos, a tomar previsiones

El frío en Santa Cruz no cede y los que estaban esperanzados en que su ropa pueda secar en los próximos días deberán buscar un plan B. Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se viene una semana parecida con temperaturas mínimas de 8 y máximas de 16 grados centígrados y lloverá hasta el martes.



Ante este escenario, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, ratificó ayer para el 4 de julio el inicio de las vacaciones invernales en todo el país.



Mientras tanto, la Dirección Departamental de Educación confirmó el horario de invierno a partir de hoy. Los alumnos del turno de la mañana ingresarán media hora más tarde de lo habitual y los de la tarde saldrán 30 minutos antes de la hora establecida.



El ministro también dijo que no se descarta que las vacaciones duren más de dos semanas puesto que se tiene previsto que junio y julio serán los meses más fríos.



Cuidar la salud

El pediatra Fabián Barja alerta a los padres de familia cuidar a los niños en vista de que aún no ha empezado lo peor, pues el invierno inicia el 21 de junio. “Las terapias están llenas, está dando bronquiolitis a temprana edad, hay niños de uno y dos meses enfermos”.



Sus recomendaciones apuntan a prevenir dando a los bebés lactancia materna que tiene anticuerpos, en lugar de leches de fórmula, a vacunar a los niños sanos mayores de 6 meses con vacunas como Quadriflu contra cuatro tipos de virosis, (a disposición en los puestos de salud de los barrios para niños y la tercera edad) y a quedarse en casa.



“Se ve mucha gente exponiendo a sus hijos al viento, la chilchina y el sur, eso es buscarles la enfermedad. Deben hacer una vida casera en vez de salir de visita o a comer fuera”, explicó. Y para los chicos que no pueden evitar salir de casa, estos deben bañarse por la noche y secar bien el cabello. En cuanto al abrigo, este debe ser el adecuado, siendo importante usar chamarras rompevientos que no dejen penetrar ni la humedad ni el frío y con frisa por dentro que no permiten que se escape el calor del cuerpo. “Si hay alguien con resfrío hay que huirle. Evitar dar besos, incluso en la mejilla, y el saludo con la mano, son detalles que contaminan”.



Alimentación y humedad

El especialista también recomienda reducir las actividades que generan humedad, como baños prolongados o cocinar con ventanas cerradas, incluso la calefacción debe estar a temperatura adecuada (19 grados), pues de estar muy caliente va a generar más humedad, perjudicial para niños alérgicos.



Por su parte, la nutricionista Rita Medina destaca el poder de la cebolla y el ajo para desprender la mucosidad y para aliviar la tos. Es bueno inhalar su esencia y si se los cocina es mejor consumirlos no tan cocidos