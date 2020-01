Moreira declara esta tarde ante la Fiscalía

En calidad de testito, el exsecretario de Defensa Ciudadana, Carlos Alberto Moreira, declara esta tarde en el caso en el que se investiga una presunta concusión a dos empresarias. Dicho delito se produce cuando un funcionario público realiza una exacción arbitraria en provecho propio.



Para hoy a las 17:00, está citado Moreira para que brinde una declaración informativa dentro del caso en el que el Ministerio Público indaga al funcionario Marco Antonio Ferrufino, detenido desde el sábado, por haber recibido Bs 7.000 de dos dueñas de locales que fueron extorsionadas.



El fiscal Iván Quintanilla explicó que las denunciantes, Andrea Miserendino y Eliana Suárez, habían presentado la demanda por extorsión, pero la figura es concusión porque cobró un monto de dinero aduciendo que era para pagar una multa y para otorgar un permiso de expendio de bebidas alcohólicos, pero fue para provecho propio.



Aunque Ferrufino devolvió parte del dinero, Bs 4.000, le hecho se consumó y las afectadas lo denunciaron no solo a la Fiscalía si no también a la propia Alcaldía, que se sumó a la demanda en la audiencia cautelar del sábado, pidiendo que se investigue a fondo.



Asimismo, Quintanilla aclaró que Ferrufino se hizo pasar primero por abogado, luego por chofer de Moreira y luego se descubrió que era funcionario auxiliar tipo A de la Dirección de Tráfico y Transporte declarado en comisión ante la Secretaría de Defensa Ciudadana.



“Se comprobó que Ferrufino incurrió en el delito de concusión por el cual también debe declarar Moreira, pues debe aclarar si efectivamente trabajaba con el detenido, luego de la audiencia de esta tarde determinaré si pediré o no la detención para el ex secretario de Defensa Ciudadana”, aclaró el representante del Ministerio Público.