Abren el show de la Copa América en EEUU

Una Colombia en plena renovación y el anfitrión Estados Unidos abren hoy (21:30 hb) en Santa Clara (California) la Copa America Centenario 2016, una bocanada de fútbol en la región tras el escándalo de corrupción por el caso FIFA. Ambos vienen necesitados de triunfos en torneos oficiales para devolverle la confianza a sus seguidores.



El partido inaugural por el grupo A, que integran además Costa Rica y Paraguay, de esta edición especial del torneo que reúne a 16 selecciones de la Conmebol y de la Concacaf, se jugará en el Levi"s Stadium.



El equipo estadounidense, dirigido por el alemán Jürgen Klinsmann, buscará aprovechar su localía para reafirmar su progreso tras la buena imagen mostrada en el Mundial de Brasil 2014, donde llegó a octavos de final, dejando fuera al Portugal de Cristiano Ronaldo en la fase inicial. Aunque en los últimos partidos oficiales no le ha ido nada bien.



Para la Colombia del técnico argentino José Pékerman y la estrella James Rodríguez, se trata de volver al nivel de aquel torneo -en el que alcanzó cuartos de final con un fútbol muy vistoso-, y dejar atrás la pálida imagen de la Copa América de Chile 2015, donde fue eliminada sin pena ni gloria por Argentina.



Ambos llegan entonados por los amistosos preparatorios: Estados Unidos venció a Puerto Rico por 3-1, a Ecuador por 1-0 y a Bolivia por 4-0, mientras que Colombia se impuso el domingo por 3-1 a Haití. El historial es muy favorable a los cafeteros, que suman 10 triunfos, 4 igualdades y 3 caídas. El último choque data de noviembre de 2014, cuando Colombia se impuso por 2-1 en un amistoso jugado en Londres.



Afectados por lesionados

Ni Estados Unidos ni Colombia escaparon a la plaga de lesionados: Klinsmann tuvo que llamar al defensa Édgar Castillo (Monterrey de México) en reemplazo de Tim Chandler (Eintracht Francfort de Alemania), y Pékerman convocó al zaguero Yerry Mina (Independiente Santa Fe) por Óscar Murillo (Pachuca de México).



Colombia llega en plena renovación, sin figuras como los delanteros Radamel Falcao y Teófilo Gutiérrez o el defensor Mario Yepes, pero con sangre nueva como el zaguero Felipe Aguilar (Atlético Nacional) y los atacantes Marlos Moreno (Atlético Nacional) y Roger Martínez (Racing de Argentina).



A pesar de ser apenas el primer partido del certamen, un buen resultado es vital para ambos, ya que el grupo A es quizás el más parejo de los cuatro y solo los dos primeros se clasificarán a los cuartos de final



Con la presencia de Evo Morales

El presidente Evo Morales asistirá a la inauguración de la Copa América Centenario 2016. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lo invitó personalmente en marzo pasado.



A Jason Derulo se lo conoce por éxitos como Want to want me y If Ain"t Love. El colombiano J. Balvin es famoso por temas como Ginza y su nuevo suceso Bobo. A los canadienses se los registra por haber participado en el último álbum de Shakira titulado Cut me deep.



A pesar de que no se han revelado detalles de la inauguración, el público espera que la celebración por los 100 años de la Copa América sirva para darle la importancia que se merece, porque un siglo no se cumple todos los días.