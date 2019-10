Miles reciben a cívicos en Potosí mientras siguen los bloqueos

Miles de personas se congregaron en las calles de Potosí para recibir a los dirigentes y delegados cívicos que mantuvieron durante casi un mes movilizaciones y reuniones con ministros de Estado en La Paz.



Si bien se suspendieron las manifestaciones luego de que el Gobierno diera por cerrado el proceso de diálogo, las carreteras que van al sur del país continúan bloqueadas y el daño económico al sector del turismo es de más de 2 millones de bolivianos.



En la víspera, al menos 15 buses partieron desde la ciudad de La Paz con destino a Potosí llevando entre 500 y 1.000 representantes cívicos y aliados de otros sectores.



Este jueves, la comitiva llegó a la capital potosina después del mediodía y fue vitoreada por una multitud, que recibió a los manifestantes con cánticos y banderas, según reporta la agencia de noticias ANF. La ciudadanía salió de sus hogares para dirigirse rumbo a la avenida Tinku y esperar allí a la comitiva de buses que hizo su ingreso a la Villa Imperial.



A su vez, hoy se organizó una colecta masiva para reunir al menos 40.000 bolivianos para pagar el transporte utlizado.



Esta noche, a las 19:00, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se reunirá en un "comité consultivo" para decidir qué pasos se darán en adelante y si continúan las medidas de presión, reportó Radio Fides de ese departamento.



Los piquetes de huelga de hambre en toda la ciudad fueron levantados pero permanecen los bloqueos en sus afueras.



12 días les tomó llegar en marcha a la sede de Gobierno, donde permanecieron 24 días y no lograron la solución a sus demandas detalladas en un pliego de 26 puntos que intentó ser consensuado por cuatro jornadas con los ministros del Órgano Ejecutivo.



El martes el Gobierno dio por concluido el diálogo, tras la ausencia de los cívicos y ayer, miércoles, la dirigencia determinó el retorno de la comitiva a Potosí.



Se fueron portando carteles de agradecimiento a la población paceña, en especial a la gente que se solidarizó bridándoles alimento y alojamiento.



Las declaraciones de los ciudadanos



"Los potosinos debemos estar más unidos que nunca, no tenemos que mendigar. Potosí es rico en minerales, en turismo, pero queremos decir al Gobierno que ha demostrado que no tiene visión de desarrollo y progreso económico para Potosí. Los potosinos seguiremos batallando", señaló Ricardo, un vecino, a radio Kollasuyo.



Asimismo la ciudadana potosina Raquel Velázquez dijo a la agencia de noticias ANF: "Ellos han ido a luchar por todo Potosí, no han ido a título personal, han ido a representarnos, nosotros los vamos a recibir como merecen. Estamos esperando y estamos tristes porque después de tanta lucha, tanto sacrificio el gobierno no nos ha hecho caso".



"Estamos yendo de manera masiva, con nuestras banderas. Estamos yendo a apoyar porque son compañeros que han ido a luchar por nosotros. La gente está indignada pero muy fortalecida sobre todo después de la última marcha", dijo el ciudadano Luis Cori.



